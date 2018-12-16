Аршавин: «Зенит» вернет чемпионство в Петербург

Бывший нападающий ФК «Зенит» Андрей Аршавин, который 16 декабря занял должность в академии клуба, прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

Аршавина цитирует издание «Спорт-Экспресс». «Я мало видел, когда «Зенит» играл плохо на данном этапе. Важен результат – «Зенит» сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в Санкт-Петербург», – считает экс-форвард.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин возглавил новый детский проект «Зенита» – «Сириус». Как заявил сам экс-футболист, его цель – «окультуривать» юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.