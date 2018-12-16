Газ рванул после щелчка выключателя. Следователи рассказали подробности ЧП в Вологде

Взрыв в квартире пятиэтажки в Вологде произошёл после того, как хозяева вернулись в квартиру и включили свет. Об этом сообщили в областном Следственном комитете 16 декабря.

По предварительным данным, накануне ночью супруги вернулись с дачи, где они провели около суток. Первой в квартиру на улице Карла Маркса вошла 43-летняя женщина, которая щелкнула выключателем. Сразу после этого произошёл взрыв, пострадали оба. Хозяйка скончалась в машине скорой, её 47-летний супруг получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

Опасность обрушения дома сохраняется, на месте продолжают разбирать завалы. Местные издания пишут, что взрывной волной повредило пять квартир, в двух из них обрушилась крыша. После случившегося эвакуировали больше 60 жильцов. Условий для их размещения в маневренном фонде нет и людей заселяют в гостиницы. Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице «Вконтакте» отчитался, что к половине третьего дня 31 человека разместили в номерах.

Газ в квартире на пятом этаже рванул около полуночи 15 декабря. Сообщалось, что травмы получили семеро. В СК уточнили, что с различными травмами в больницу доставили трёх человек, их жизни ничего не угрожает. После случившегося в Вологде введён режим ЧС, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.