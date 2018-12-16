В Домодедово на стройке погибли пятеро. Есть версия об отравлении газом или некачественным алкоголем

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пятерых мужчин в подмосковном округе Домодедово. Их нашли в котельной.

Как сообщает ведомство, следователи в качестве основной рассматривают версию об отравлении бытовым газом. Тела были найдены 16 декабря в котельной на территории деревни Шестово в округе Домодедово. Мужчины были рабочими, они трудились на стройке гостиницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СМИ сообщают, что среди версий также есть предположение о смерти из-за отравления алкоголем и гибель от удара током.