Была забыта 4400 лет. В Египте нашли уникальную нетронутую гробницу

Египетские археологи открыли уникальную гробницу жреца, которая простояла нетронутой 4400 лет. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям страны Мостафа Вазири назвал находку самой уникальной за последние десятилетия.

Гробницу обнаружили в комплексе пирамид Саккара недалеко от Каира, сообщает 16 декабря BBC. Она заполнена разноцветными иероглифами и статуями фараонов. На её богато декорированных стенах изображены сцены из жизни владельца с его матерью, женой и другими родственниками. При этом саркофаг жреца еще предстоит открыть. Высота гробницы — 3 метра, длина — около десяти.

Находка значительно старше древнейшего сыра в мире, который обнаружили в гробнице высокопоставленного вельможи Птамоса в 30 км от Каира в ноябре. Ему «всего» около 3200 лет.