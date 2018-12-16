За протест против абсурдных запретов у здания Минздрава в Москве задержаны человек-колбаса и девушка в белье

Около двухсот человек вышли на несогласованную акцию к зданию Министерства здравоохранения в Москве. Смотр костюмам борцов с запретами провела полиция, победителей доставили в отделение.

Как сообщает издание «Говорит Москва», об итогах мероприятия участники 16 декабря рассказали в письме в редакцию. По их словам, в Рахмановском переулке собралось от 150 до 200 человек, пять из которых были задержаны. Некоторые пришли в костюмах, обыгрывающих инициативы Минздрава.

Так, на акции были «человек-колбаса», «человек-огурец», «человек-кофе». Выделился участник с большой надписью «Вейп» на груди и девушка в кружевном нижнем белье. Остальные выражали свою позицию заклеенными скотчем ртами.

Активисты уточняют, что пытались получить согласование, но свободных от новогодних мероприятий площадок не нашлось. Задержанных товарищей, по их словам, доставили в отдел полиции по Мещанскому району. В полиции подтвердить изданию информацию не смогли.