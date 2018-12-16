На Ленинском внедорожник сбил женщину с двумя детьми. Семья шла на зеленый по пешеходному переходу

Первоклассник и четырехлетняя девочка оказались в больнице после ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге. На пешеходном переходе их сбил водитель внедорожника.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, 35-летний водитель «Форд Эксплорер» наехал на женщину и двоих детей около двух часов дня 16 декабря на пешеходном переходе возле дома 67 по Ленинскому проспекту. Информация об их состоянии уточняется.

Очевидцы утверждают, что 35-летняя женщина переводила детей через дорогу на зеленый сигнал светофора.