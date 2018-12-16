Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в должность

Инаугурация избранного президента Грузии состоялась в Телави 16 декабря. Саломе Зурабишвили принесла клятву и стала первой женщиной на посту главы государства.

Как сообщает Sputnik.Грузия, церемония проходит на территории крепости Батонис-цихе в городе Телави. На инаугурации присутствуют 1800 гостей, среди них президент Армении Армен Карапетян и бывший глава Франции Николя Саркози.

Зурабишвили принесла клятву, положив руку на конституцию. Она пообещала защищать независимость Грузии, заботиться о безопасности, «возрождении и могуществе» народа.

Она победила во втором туре выборов 28 ноября, набрав 59,52% голосов. В начале декабря в стране прошли акции протеста, митингующие требовали досрочных выборов в парламент и возмущались фальсификациями на президентском голосовании. Проигравший выборы кандидат от оппозиции Григол Вашадзе потребовал создания рабочей группы для выхода из политического кризиса, активисты дали руководству страны срок до инаугурации.