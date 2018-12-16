После ДТП под Цюрихом россиянка находится в тяжёлом состоянии. Других соотечественников отпустят из больницы с царапинами и переломами

Почти все попавшие в аварию под швейцарским Цюрихом россияне не получили опасных для жизни повреждений. При этом одна из пассажирок влетевшего в стену автобуса находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщил пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Станислав Смирнов, большинство пострадавших под Цюрихом 16 декабря поступили в больницы с незначительными травмами, у некоторых диагностировали переломы. Ожидается, что в течение дня выпишут всех, кроме одной женщины.

«В настоящее время одна гражданка РФ находится в тяжелом состоянии. Она нетранспортабельна», – цитирует Смирнова RT со ссылкой на РИА «Новости».

Рейсовый автобус, в котором находилось более сорока пассажиров из разных стран, следовал из Италии. В 6:45 по московскому времени под Цюрихом водитель попал в ДТП и врезался в стену. 44 человека пострадали, одна женщина погибла. Её личность, как и причины аварии, пока не уточняются. Травмы, по информации российского посольства, получили десять граждан России. Местная полиция сокращает число пострадавших россиян до шести. В Ростуризме сообщили СМИ, что все они путешествовали самостоятельно, а не в составе организованных групп.