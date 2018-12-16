На выборах губернатора Приморского края лидирует Олег Кожемяко

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных выборах на пост главы региона через час после закрытия участков вечером 16 декабря.

По данным ЦИК, после обработки 4,91% бюллетеней он набрал 73,68% голосов. Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко – 15,31%, Роза Чемерис от партии «За женщин России» — 2,98%, Алексей Тимченко от «Партии роста» — 3,44%.

При этом явка значительно превысила сентябрьские показатели. По данным краевого избиркома, по состоянию на 18:00 проголосовать пришли 39,57% избирателей, тогда как осенью избирательную волю проявили лишь 26,57% жителей региона.

Как писала «Фонтанка», губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы.

Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел. После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой.

17 ноября Ищенко объявил, что собрал необходимое количество подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра. Но избирком отказал ему в участии.