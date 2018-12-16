Ночной пожар в Усть-Ижоре убил двоих. Тела нашли в нежилом самострое

Деревянная постройка сгорела в Колпинском районе Петербурга в ночь на 16 декабря. Для жилья помещение было не предназначено, но внутри нашли кровать и погибших.

Как стало известно «Фонтанке», около часа ночи огонь уничтожил одноэтажное строение напротив дома 13 по Речной улице. Разбирая завалы, пожарные нашли останки двух человек. Тела в позе эмбриона лежали на кровати, но сильные повреждения не позволили на месте определить пол и возраст. Личность погибших устанавливает полиция, проверку проводит Следственный комитет.