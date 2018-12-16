В новом парламенте Армении будет больше депутатов. Блок Пашиняна получил 88 мест

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна получил в новом парламенте 88 мест. Избирательный кодекс увеличил число депутатов из-за обязательного соотношения оппозиционных депутатов.

Итоги внеочередных выборов 16 декабря представил председатель ЦИК Тигран Мукучян. Партия «Мой шаг» получила 70,42% избирателей, обеспечив себе 84 кресла в парламенте. К ним добавились еще четыре места для представителей национальных меньшинств от езидской, русской, курдской и ассирийской общин.

«Процветающая Армения» получила 8,26% голосов, «Просвещенная Армения» – 6,35%. По количеству голосов они обеспечили по 10 и 7 мандатов соответственно, однако партии получат дополнительные места. Избирательный кодекс требует, чтобы у оппозиции было не меньше трети представителей в парламенте, поэтому от «Процветающей Армении» будет 26 законодателей, а от «Просвещенной» – 18. Таким образом, в Национальном собрании 7-го созыва будет 132 депутата. В предыдущем составе из было 105, фракция Пашиняна в нем была представлена девятью депутатами.