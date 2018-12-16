СМИ: В Белоруссии решили до конца стоять за независимость от России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закрытом совещании с высшими чиновниками правительства поднял вопрос о давлении России на республику.

Как пишет местное издание «Наша Нива» со ссылкой на два источника, на повестке дня стоял вопрос, как реагировать на «российский вопрос». Было принято решение «до конца стоять за независимость». Участники совещания поддержали его единогласно.

В свою очередь президент поручил подчиненным пристальнее следить за информационным полем.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России.