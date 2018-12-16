Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»
Прославленный футболист «Зенита» Андрей Аршавин, завершивший карьеру спортсмена, возглавил проект петербургского «Зенита». Об этом было объявлено на мероприятии в «зенитовской» академии.
Как рассказал сам Аршавин, к работе он приступит с 1 января.
«Цель проекта – «окультуривать» юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», – сказал сам Аршавин.
Договор с Эрмитажем о совместном проекте «Зенит» подписал во время прошедшего недавно в Петербурге культурного форума. Ранее был подписан договор с Александринским театром.
Справка:
Напомним, что 11 ноября в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана состоялся прощальный матч Аршавина. «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).
В составе «Кайрата» Аршавин отыграл три сезона. За это время он провел во всех турнирах 107 матчей, забил 30 мячей, отдал 37 голевых передач. Россиянин дважды становился серебряным призером чемпионата, выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.
За всю игровую карьеру он трижды выигрывал чемпионат России (2007, 2011/12, 2014/15) и Кубок УЕФА в составе "Зенита" (2008). В 2008 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.