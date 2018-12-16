Андрей Аршавин возглавил детский проект «Сириус» в «Зените»

Прославленный футболист «Зенита» Андрей Аршавин, завершивший карьеру спортсмена, возглавил проект петербургского «Зенита». Об этом было объявлено на мероприятии в «зенитовской» академии.

Как рассказал сам Аршавин, к работе он приступит с 1 января.

«Цель проекта – «окультуривать» юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский. Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские. Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на 2 года», – сказал сам Аршавин.

Договор с Эрмитажем о совместном проекте «Зенит» подписал во время прошедшего недавно в Петербурге культурного форума. Ранее был подписан договор с Александринским театром.