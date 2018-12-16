Морозно и облачно. Рабочая неделя в Петербурге будет пасмурной и почти бесснежной

Небольшой снег пойдет в Петербурге ночью 17 декабря. Неделя обещает быть пасмурной, безветренной и почти бесснежной.

По прогнозу синоптиков Северо-Западного УГМС, в понедельник температура воздуха опустится до -7 ночью и -5 днем. Возможен небольшой снег, ветер будет умеренным. Всю последующую неделю погода существенно меняться не будет, солнце петербуржцы увидят только к четвергу. К концу недели может измениться и температура воздуха – похолодает до -11.