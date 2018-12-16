На Ново-Александровской пошла трещинами хрущёвка. Жильцов вывели и вернули

Жильцов панельной пятиэтажки в Невском районе Петербурга эвакуировали после жалобы на растрескавшиеся стены. Повреждения заметили внутри и снаружи дома, но их опасность сочли преувеличенной.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, накануне в службу «112» обратилась 48-летняя жительница дома № 21 по Ново-Александровской улице. Тревогу женщина забила, заметив трещины в квартире и на стене в парадной. Приехавшие на место спасатели увидели дефекты также на внешней штукатурке дома на уровне четвёртого этажа. Их давность не установлена.

После обследования специалисты выяснили, что несущие конструкции не повреждены и здание рушиться не собирается. Восемь человек, вынужденных временно покинуть квартиры, вернулись домой.

В администрации района «Фонтанке» подтвердили факт проверки, уточнив, что трещины – волосяные. Это микроповреждения, глубина которых не превышает нескольких миллиметров. На место происшествия выезжали замглавы района, представители управляющей компании и ГКУ «Жилищное агентство».

Дом на Ново-Александровской улице построен в 1961 году, панельный, пятиэтажный. В 90 квартирах проживает больше 240 человек. Ремонтом занимается ЖКС № 2 Невского района.