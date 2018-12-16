Попасть в кредитную историю. Как банки пользуются нашими персональными данными

Даже если вы никогда не брали и не пытались получить кредит, в Бюро кредитных историй может обнаружиться ваше финансовое досье. Более того, отдельные банки по несколько раз в месяц получают такие сведения на граждан, которые их клиентами не были и к ним не обращались. Эксперты не исключают, что ситуация может привести к мошенничеству.

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Picvario/Интерпресс

В Бюро кредитных историй (БКИ) накапливается информация о всех выданных ссудах, соблюдении графика их погашения, просрочках, а также о том, кто и когда получал ваше досье. Сам гражданин (субъект) вправе раз в год запросить его бесплатно. Журналист «Фонтанки» попытался воспользоваться таким правом и узнал, кто интересуется его финансами.

Чертова дюжина

В России работают тринадцать БКИ. Обращаться в каждое слишком долго. Поэтому сначала нужно узнать, в каком конкретно бюро хранится ваша кредитная история. Такая информация есть в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ), который ведет Банк России. Ее можно получить через сайт регулятора.

Но для этого требуется указать специальный пароль – код субъекта кредитной истории. Его Банк России выдает исключительно самому гражданину, а потому нужно пройти процедуру идентификации. Например – направив нотариально удостоверенное заявление, в процессе заплатив примерно полторы тысячи рублей. Или отослав заверенную телеграмму.

Альтернативный вариант – обратиться в любой банк. Такая услуга уже платная, в Сбербанке России теоретически стоит всего 200 рублей. Правда, корреспонденту «Фонтанки» пришлось долго объяснять сотруднице офиса на Московском проспекте, что такое код субъекта кредитной истории и так далее. Примерно через полчаса операционистка призналась, что не знает, как делать запрос, а потому ей в «ближайшее время» пришлют инструкцию.

Положение спас сам Банк России – 21 ноября он запустил новый сервис на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Теперь зарегистрированные пользователи этого портала могут получить список БКИ совершенно бесплатно и всего за час. На сей раз реальность соответствовала обещаниям – в «Личном кабинете» открылся файл с тремя адресами.

Бесплатный сыр

Сами БКИ вроде как не отказывается бесплатно выдать досье, только для этого нужно лично обратиться в их офис. Шесть бюро находятся в Москве, два – в Ростове-на-Дону, по одному в Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Волгоградской области и Йошкар-Оле. БКИ, в которых, по данным Банка России, скопились досье корреспондента, находились в столице нашей Родины, но поездка в Белокаменную в планы не входила.

Бюро предлагают разные способы дистанционного получения информации, но обязательное условие – идентификация заявителя. Требование вполне логичное – вряд ли вы хотите, чтобы такие данные стали доступны, возможно, недоброжелателям или аферистам. Поэтому БКИ принимают только нотариально удостоверенные запросы, обращения через выполняющие роль агентов банки и иные, чаще всего недешевые или небыстрые способы.

Один из вариантов – отправить удостоверенную сотрудниками почты телеграмму. Однако в Северной столице телеграммы принимают всего в трех почтовых отделениях. Услугу оказывает ПАО «Ростелеком». Правда, на сайте об этом не сказано ни слова, нет на портале и тарифов. В службе поддержки предложили ознакомиться с ними в офисах. Сотрудница подразделения крупнейшего оператора связи на улице Победы слово «телеграф», судя по всему, услышала впервые. После долгих консультаций она все же нашла прейскурант, который немало удивил: 6,50 за слово, плюс сбор за доставку, заверение и так далее.

Тратить деньги и потом ждать заказное письмо из Москвы не хотелось. Поэтому был выбран самый быстрый, пусть и не самый дешевый способ – банк. В офисе банка «Интеза» сотрудник всего через несколько минут выдал заверенную распечатку. А вот оплатить ее оказалось непросто – для этого требовалось открыть счет, в том числе разрешить банку снять копию с паспорта и в дальнейшем распоряжаться персональными данными.

Отчеты из Объединенного кредитного бюро клиенты Сбербанка, банка «Тинькофф» и ряда других могут получить в режиме онлайн. Причем плата в размере 580 рублей взимается, только если досье будет найдено. Более того, как пояснили в службе поддержки Сбера, при отсутствии кредитной истории клиента соответствующая ссылка в его Сбербанке-онлайн просто не появляется.

Прогрессивный вариант идентификации предлагает БКИ «Экифакс». На указанный счет заявителя переводится мизерная сумма (до трех рублей), размер поступивших средств является своего рода «ключом подтверждения» личности. Такой сервис стоит всего 50 рублей.

Кто стучится в дверь ко мне?

После примерно недели похождений досье было получено. Хотя по логике их не должно было быть вообще, так как корреспондент «Фонтанки» никогда кредиты не брал и за ними даже не обращался.

В этом плане распечатка из Национального бюро кредитных историй (НБКИ) соответствовала действительности: счетов – ноль, заявок – ноль, отказов – ноль и так далее. А вот в полученном из «Экифакса» отчете значился некий договор потребительского кредита с банком «ВТБ24» (ныне – «ВТБ»). Персональный менеджер уверил, что при подключении к программе «Привилегия» была открыта кредитная линия, но корреспондент ей не пользовался. То есть вроде как чист перед банком.

Но основную часть «истории» составляли запросы банка «Открытие», клиентом которого корреспондент «Фонтанки» никогда не был. Причем только за последние несколько месяцев банк запрашивал разные БКИ аж шесть раз. Почти одновременно на мобильный телефон приходили SMS с сообщением об одобрении потребительского кредита.

Хотя закон о персональных данных ограничивает использование сведений о личности. Участники рынка, в том числе банки, вправе это делать без согласия гражданина с целью исполнения подписанного с ним договора или при заключении нового, но только по его инициативе. Кроме того, для получения отчета о субъекте банк обязан предоставить в БКИ исчерпывающие данные, в том числе фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, а также паспортные реквизиты.

Руководитель аналитического направления Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Татьяна Терещенко подчеркивает, что сбор персональных данных может осуществляться только с согласия гражданина под конкретные цели. «Следовательно, если потенциальный клиент не подает заявление или иным образом не инициирует получение кредита, у банка нет законных оснований для запроса кредитной истории. За незаконный сбор информации о гражданине он вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда», – полагает эксперт. Схожего мнения придерживается и президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович.

Опасные связи

В подобной ситуации оказываются многие люди, никогда не имевшие дела с банком «Открытие», но получающие от него сообщения об одобренных кредитах и досье на которых запрашиваются в БКИ. Негативные отзывы потерпевших можно найти на многих банковских форумах.

Потенциальные псевдозаемщики подозревают, что информация собирается отдельными клерками с целью оформления кредитов без волеизъявления самих граждан. К тому же подобный инцидент в том же банке «Открытие» уже имел место.

В самом банке утверждают, что получили персональные данные корреспондента «Фонтанки» законно – от банка «Петрокоммерц», который был присоединен к «НОМОС-банку», позже переименованному в «Открытие». Хотя срок действия выпущенной когда-то пластиковой карты истек еще в 2013 году, тогда же прекратило действие и разрешение на обработку персональных данных. Рассылку SMS представители кредитной организации объяснили «технической ошибкой», но никаких мирных способов решения проблемы потерпевшим не предлагается. Зачем по несколько раз в месяц запрашивается кредитная история лиц, которые клиентами не являются и заявок не подавали, в пресс-службе разъяснить не смогли. Равно как и не стали оспаривать версию о недобросовестности сотрудников.

Петр Зыкин, «Фонтанка.ру»