В Купчино налётчики в масках ограбили универсам. И без того скромную выручку пришлось делить на троих

Ограбление продуктового универсама расследует полиция Фрунзенского района Петербурга. Магазин приманил преступников круглосуточным гостеприимством, но разжиться им помешала пустая касса.

Как стало известно «Фонтанке», трое посетителей вошли в «Манго» на Южном шоссе, 66, в седьмом часу утра 15 декабря. На их опасность намекали не только застывшие на кассовом аппарате взгляды, но и скрывающие лица медицинские маски. Игнорируя выставленный на полках ассортимент, они несколькими фразами добились от продавца сговорчивости.

Сотрудник благоразумно принял на веру обещание больничной койки и выложил всю имеющуюся наличность. Открытая 24 часа торговая точка успела заработать 10 тысяч рублей. Незадачливые налётчики удовлетворились этим. Их ищут. Как сообщили в ГУ МВД, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В универсаме к случившемуся отнеслись философски, признав ущерб незначительным. Ранних визитёров описали как молодых людей не старше 25 лет, внешность которых выдавала южную кровь.