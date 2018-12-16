СМИ: В Пулково оперативниками ФСБ при попытке улететь за границу задержан гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала»

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова. Он пытался улететь за пределы страны, сообщает 16 декабря «Черновик».

По данным издания, топ-менеджер, который находился в Северной столице в командировке, подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Анастатов уже доставлен в Махачкалу.

В начале ноября 2018 года в здании компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» прошли обыски. Оперативные мероприятия проходили и в рабочем кабинете главы предприятия Владимира Анастасова. Разобраться с хищениями энергоресурсов в Республике Дагестан поручил лично президент Владимир Путин.