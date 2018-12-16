Под Цюрихом в ДТП попал автобус. Пострадали десять россиян

Один человек погиб и больше сорока пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под швейцарским Цюрихом. Среди них десять человек из России.

Об этом в Twitter сообщает российское посольство в Берне. Автобус утром 16 декабря следовал из Генуи в Дюссельдорф, но под Цюрихом водитель потерял управление и врезался в стену. Один человек погиб, 44 пострадали. 10 россиян госпитализированы.

Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.

О причинах аварии не сообщается. Вероятно, к трагедии могли привести погодные условия.