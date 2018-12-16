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Особое мнение / Елена Грачева

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Елена Грачева
16.12.2018 11:58
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Пустой месяц, или Как пережить полярную ночь

Мы очень добрые люди. Особенно когда впереди маячат полторы недели на выспаться, поесть вкусного, выпить пенного, дальше кто на лыжи, кто на диван. Мечты у всех разные, общее – в честно заработанном праве на полторы недели выкинуть из головы все, что мешает ей, голове, быть свободной от тревоги, заботы, суеты, напряжения. Она заслужила. Мы заслужили.

Поэтому давайте сейчас, пока мы еще добрые, а блаженный отдых уже вот-вот, подумаем, что происходит в эти прекрасные полторы недели тотального бездействия, в которое погружается страна, а также две последующие. Происходит нехорошее, между нами говоря.

Например, если в больницах срочно понадобятся лекарства, взять их негде: поставщики лекарств прекращают отгрузки в середине двадцатых чисел декабря, а возобновляют заказы в середине января, плюс несколько дней на доставку. Более того, взять их не на что: к примеру, в НИИ детской онкологии им. Р. М. Горбачевой квоты закончились в октябре (не спрашивайте), а по квотам нового года лекарства придут хорошо если к февралю. Считаем: до середины декабря фонд AdVita должен оплатить счета на лекарства, в том числе реанимационного профиля, чтобы их хватило до конца января.

На деле все еще хуже: январь – пустой месяц для пожертвований. Это все фонды знают. Всё очень, очень, очень понятно. Мы только что купили всем подарки. И накупили и наготовили вкусного. И может быть, даже куда-то съездили. И всё потратили. И еще, помните, у нас только что была честная передышка. После нее все силы уходят на то, чтобы уговорить себя пойти работать. Какие еще пожертвования, когда в кошельке пусто, в окне полярная ночь и надо каждый день заставлять себя выползать из-под одеяла на мороз? В январе мы не добрые, нет, злые мы в январе.

Поэтому важно, пока мы еще добрые, помочь фондам прямо сейчас – не просто к Новому году, а так, чтобы их подопечные смогли перезимовать. То есть прожить декабрь, январь и февраль. Как папанинцы/челюскинцы на льдине. Перезимовать, дотянуть до весны: там госзакупки, там солнышко, там мы снова добрые. А еще лучше прямо сейчас выбрать фонд и подписаться на рекуррентные платежи, то бишь ежемесячные списания с карты. Тогда подопечным фондов будет не страшно ни в январе, ни в феврале, ни в мае, когда полмесяца выходные, ни летом, когда все в отпусках. Неважно будет, работаете вы или отдыхаете: ваши пожертвования будут работать без отпусков и выходных. Вашей голове не придется об этом болеть. Она заслужила. Мы заслужили.

Это касается каждого из фондов, о котором мы пишем в этом разделе. Могут быть нюансы. У фонда AdVita головная боль, чтобы хватило лекарств для их подопечных, которые иначе имеют шанс не дожить до госзакупок следующего года. У фонда «Мята» в январе заканчиваются полугодовые абонементы в бассейн, которые они приобретают для ребят из нескольких детских домов к началу учебного года, нужно возобновлять (как и оплату уроков игры на фортепиано и в секции тхэквондо). У «Ночлежки» дело известное: январь – самый холодный месяц; зимние ботинки, перчатки, шарфы, варежки, шапки нужны позарез. И так далее, и тому подобное.

Чем бы ни занимались благотворительные фонды, общее между всеми ними одно: у подопечных такие проблемы, что их не отложить, не уговорить, не уложить в зимнюю спячку. Они есть всё время. Помощь на них нужна всё время. Рекуррентные пожертвования – это и есть помощь всё время. А главное – удобно: подписался – и спи спокойно. Мы совершенно точно это заслужили.

Елена Грачева, административный директор благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»)

P. S. Читайте "СОТВОРИТЬ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО. ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД ПОДОПЕЧНЫМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ"

 

 

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