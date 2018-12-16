Патриарх новой украинской церкви и президент Порошенко поедут в Стамбул за томосом в Рождество
Торжественная передача томоса об автокефалии новой церкви, которая получила название Украинская православная церковь, состоится 6 января. Патриархи проведут совместное богослужение.
Об этом в Facebook 16 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий. Он отметил, что «Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Его блаженство Епифания для совместного служения божественной литургии на Фанаре», которое пройдет на празднике Богоявления. Тогда же митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получит томос создания автокефальной церкви.
Ранее в РПЦ объединительный украинский собор назвали ничтожным событием, под руководством мирянина, иностранца и главы государства.
Митрополиты канонической церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) из УПЦ (МП), которые присутствовали на соборе, теперь считаются раскольниками и в диптихе канонических епископов Украины не значатся.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.