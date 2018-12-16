Патриарх новой украинской церкви и президент Порошенко поедут в Стамбул за томосом в Рождество

Торжественная передача томоса об автокефалии новой церкви, которая получила название Украинская православная церковь, состоится 6 января. Патриархи проведут совместное богослужение.

Об этом в Facebook 16 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий. Он отметил, что «Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Его блаженство Епифания для совместного служения божественной литургии на Фанаре», которое пройдет на празднике Богоявления. Тогда же митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получит томос создания автокефальной церкви.

Ранее в РПЦ объединительный украинский собор назвали ничтожным событием, под руководством мирянина, иностранца и главы государства.

Митрополиты канонической церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) из УПЦ (МП), которые присутствовали на соборе, теперь считаются раскольниками и в диптихе канонических епископов Украины не значатся.