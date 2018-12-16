18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -7
$ 66.43р
75.39р
15:38 16.12.2018
Расширенный поиск

Общество
16.12.2018 11:47
Печать

Патриарх новой украинской церкви и президент Порошенко поедут в Стамбул за томосом в Рождество

Торжественная передача томоса об автокефалии новой церкви, которая получила название Украинская православная церковь, состоится 6 января. Патриархи проведут совместное богослужение. 

Об этом в Facebook 16 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий. Он отметил, что «Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Его блаженство Епифания для совместного служения божественной литургии на Фанаре», которое пройдет на празднике Богоявления. Тогда же митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получит томос создания автокефальной церкви. 

Ранее в РПЦ объединительный украинский собор назвали ничтожным событием, под руководством мирянина, иностранца и главы государства. 

Митрополиты канонической церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) из УПЦ (МП), которые присутствовали на соборе, теперь считаются раскольниками и в диптихе канонических епископов Украины не значатся.

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.
АО «Строительный трест»
13.12.2018 17:30

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank