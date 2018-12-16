Ми-8 разрушился у взлетной площадки под Томском. Есть раненые

Вертолет Ми-8 с 25 вахтовиками на борту во время маневров у площадки Кедровка в Томской области завалился набок и разрушился.

Как сообщает канал 360, на борту находились 25 вахтовиков. Среди них, по предварительным данным, есть трое пострадавших. По данным других источников, на борту были 22 человека и пострадали двое. Воздушное судно принадлежало Ельцовскому авиапредприятию.

28 ноября вертолет Ми-26Т потерпел крушение при незапланированной посадке под Нарьян-Маром.