К середине дня явка на выборах в Приморье достигла 30%. Жалоб в ЦИК не поступало
По состоянию на три часа дня 16 декабря (пять утра по Москве) на выборы губернатора Приморского края пришли 29,53% избирателей.
Во время первого тура выборов в сентябре к этому времени на участки пришло на 8% меньше голосующих. К середине дня в воскресенье, 16 декабря, голоса отдали 432 тысячи избирателей.
Жалоб на ход голосования в ЦИК не поступало, однако члены комиссии проверяют информацию о нарушениях, поступающую из соцсетей и СМИ. Так, полиция проясняет ситуацию со скупкой голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке.
Справка:
20 сентября 2018 года избирательная комиссия Приморского края по рекомендации Центральной избирательной комиссии России отменила результаты прошедших в два тура сентябрьских выборов губернатора (Андрей Тарасенко, «Единая Россия», — 49,55 %; Андрей Ищенко, КПРФ, — 48,06 %) — имели место «существенные нарушения».
В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.