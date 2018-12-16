К середине дня явка на выборах в Приморье достигла 30%. Жалоб в ЦИК не поступало

По состоянию на три часа дня 16 декабря (пять утра по Москве) на выборы губернатора Приморского края пришли 29,53% избирателей.

Во время первого тура выборов в сентябре к этому времени на участки пришло на 8% меньше голосующих. К середине дня в воскресенье, 16 декабря, голоса отдали 432 тысячи избирателей.

Жалоб на ход голосования в ЦИК не поступало, однако члены комиссии проверяют информацию о нарушениях, поступающую из соцсетей и СМИ. Так, полиция проясняет ситуацию со скупкой голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке.