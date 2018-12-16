После взрыва газа в Вологде введен режим ЧС. Погиб один человек, семеро пострадали

Бытовой газ взорвался на пятом этаже жилого дома в Вологде около полуночи 16 декабря. Погибла одна женщина, семь человек в больницах.

Как сообщает на своей странице «ВКонтакте» мэр Вологды Сергей Воропанов, из-за взрыва на улице Карла Маркса в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В доме 61 квартира, все жители были эвакуированы в пункты временного размещения.

Градоначальник отметил, что задержаться в маневренном фонде придется жильцам квартир на пятом, четвертом и третьем этажах парадной, где и произошел взрыв.

Как уточняют в региональном управлении МЧС, обрушилось 30 кв. м потолка. Взрыв, по предварительной информации, произошел из-за неконтролируемой утечки газа.

Раненая женщина погибла по пути в больницу. Еще семеро пострадавших находятся в разной степени тяжести.