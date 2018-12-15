В Петербурге прошёл первый в России крысиный конкур. Крыс Елисей перепрыгал соперника, более опытного в парашютном спорте

Международная конная выставка 15 декабря организовала в Петербурге уникальные соревнования — конкур для крыс. Грызуны на скорость перепрыгивали уменьшенные копии препятствий для лошадей. Не обошлось без типичных для этой дисциплины ошибок.

Как рассказала «Фонтанке» специалист по связям со СМИ выставки «Иппосфера» Ада Осадчая, победителем первого турнира стал крыс Елисей. Он обошёл восемь соперников, среди которых был опытный боец по кличке Жамиль, уже отличившийся в прыжках с парашютом. Но пилотирование с малых высот не помогло ему войти в тройку лучших.

Елисей пробежал маршрут из пяти препятствий высотой в десять сантиметров каждое за 14 секунд и 25 миллисекунд, на доли опередив Экселя. А вот за третье место устроили перепрыжку: два конкурсанта показали одинаковое время в 16 секунд и 52 миллисекунды. Самыми частыми ошибками стали неповиновение и закидка. Участники тормозили перед препятствиями, не хотели бежать дальше и получали штрафные очки. Но трёх подобных ошибок не допускали, и дисквалификаций не было.

Участие в забеге приняли крысы-члены клуба декоративного крысоводства. Самым ловким торжественно вручили копии настоящих конных наград:уменьшенные в 25 раз попоны и мини-розетки. Последние претендуют на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

Организаторы говорят, что подобный турнир для России первый. Его провели в рамках выставки домашних животных «Зоошоу», которая проходит в «Экспофоруме» 15-16 декабря. В планах второй чемпионат, который ещё больше адаптируют для крыс и пригласят больше участников.