Путин приехал в гости к президенту СПбГУ Вербицкой и вручил ей премию за укрепление единства российской нации

Лингвист, президент Санкт-Петербургского государственного университета, академик Российской академии образования Людмила Вербицкая получила награду за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год лично из рук президента.

Владимир Путин приехал к Вербицкой в гости вечером 15 декабря, сообщает «Интерфакс». Указ, отмечает издание, был подписан еще в октябре, однако на церемонии вручения в День народного единства, 4 ноября, она не смогла присутствовать по состоянию здоровья. Вручение прошло в неформальной обстановке за чашкой чая. Президент поблагодарил академика за работу, Вербицкая в свою очередь отметила важность деятельности президента. «Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу, за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», – пошутил Путин.

Глава государства 15 декабря также побывал на совете по культуре, где обсудил рэп, канадский цирк, строительные вопросы музейщиков и покупку швейцарского имения Рахманинова. Он также посетил концерт по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова в филармонии и отправил тяжелобольного ребенка смотреть на Петербург из окна вертолета.