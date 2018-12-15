Больше тридцати тысяч человек в желтых жилетах вышли на улицы во Франции. Около ста из них арестованы

Пятая волна манифестаций закончилась к вечеру 15 декабря во Франции. По всей стране на улицы вышли 33.5 тысячи человек – это официальные цифры.

Данные местной полиции приводит издание Le Parisien. Практически вдвое сократилось число протестующих по сравнению с предыдущей субботой, когда на улицы вышли 77 тысяч французов.

В Париже 15 декабря были задержаны 168 человек, 112 из них арестованы, при этом в демонстрациях участвовали больше двух тысяч парижан.

За все время протестов, а это пятая неспокойная для Франции суббота, погибли семь человек. Как ранее писала «Фонтанка», двое умерли в ДТП сегодня.