Путин разберется с открытием канадского Cirque du Soleil в Москве по жалобе Запашного. «Эти инвестиции были бы полезны российскому искусству»

В рамках совета по культуре при президенте директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пожаловался на проект бизнесмена Михаила Гуцериева в Сколково вместе с канадским Cirque du Soleil. Не дело открыто поддерживать иностранцев, когда они против нас вводят санкции, считает он. Владимир Путин с ним согласился.

Выступая в Константиновском дворце 15 декабря Запашный обратил внимание на открытие в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil. «Кто-то может сочтет это борьбой за рынок, но это не так... В 2019 году в Сколково господин Гуцириев открывает их стационарную площадку. На мой взгляд, это неприемлемо. Это негативно скажется и на российском цирке, и российском спорте. У меня есть письмо Ильи Овербуха, который осознает эту проблему», – заметил Запашный. Он подчеркнул, что канадский цирк переманивает кадры, а после открытия стационарной площадки может еще и задуматься о строительстве собственной школы. В тоже время, уверен Запашный, в Канаде нет филиала Росгосцирка или другого учреждения российской культуры, так как «нас туда не пустят». Глава московского цирка подчеркнул, что Канада вводит санкции против России, а Гуцириев мог бы вложиться и в отечественное искусство.

Владимир Путин в ответ сообщил ему, что разберется. «Моя позиция очень близка к вашей», – добавил он, подчеркнув, что хоть речь идет о борьбе за рынок, тем не менее давать возможность его осваивать в России канадскому цирку на постоянной основе не стоит.