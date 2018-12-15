Выручалочка от Беглова. Губернаторский объезд как лекарство от долгостроя

Врио губернатора Александр Беглов одарил горожан порцией предвыборных обещаний. На этот раз сытую жизнь посулили жителям Ломоносова и Петергофа.

Ксения Клочкова/"Фонтанка.ру"

Субботний объезд врио губернатора Санкт-Петербурга провёл в Петродворцовом районе, подгадав осмотр к визиту Владимира Путина в соседнюю Стрельну, где у главы государства был назначен совет по культуре. Александр Беглов раскритиковал проблемные стройки, а под конец постучал по голове. Свита улыбалась.

«Ну что, замёрзли?» – с этими словами Беглов возник из сумеречного утра у дверей строящейся школы искусств на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Чиновники, 15 декабря ожидавшие временного градоначальника при температуре воздуха минус 10, вытянулись в струнку и принялись уверять, что им не холодно.

Школа, выбранная смольнинской администрацией для губернаторского осмотра, проектировалась еще 10 лет назад. Но сейчас финальная стадия строительства близка: каркас готов, идут отделочные работы. Возведение здания начинала компания «Петроком» в 2015 году. К ней уже тогда были претензии со стороны правоохранительных органов, но по другому поводу – спустя год суд вынес обвинительный приговор, признав, что строители занималась прокладкой б/у теплотрасс вместо новых. В 2016-м с фигурантом «трубного дела» контракт уже расторгли и передали «ЛСР-Строй». Сдать детям школу хотят теперь к маю 2019 года.

«Вам ускорение надо придавать или нет? Дети давно ждут. Это самый настоящий долгострой. Финансирование есть? Экспертиза не пройдена? Чтобы до середины января прошли!» – Беглов раздавал указания строителям с лоджии будущего концертного зала. Зрителей его выступления не хватало, чиновники не поместились в узкую комнатушку и толпились в коридоре.

Пока врио губернатора щупал стены, проверял плитку в санузле и слушал про то, как к школе подведут велодорожку, поднятые спозаранку в выходной день обитатели Смольного переминались с ноги на ногу. Собеседник главы Госстройнадзора Евгения Кима скептично поглядывал на происходящее: «Тут, конечно, делать и нечего почти, до мая на раз-два управятся и без ускорения».

Следующим пунктом губернаторской инспекции стала детская площадка во дворах домов на улицах Швейцарской и Скуридина. Ее открыли месяц назад по просьбе активных бабушек, выступавших против строительства паркинга на этом месте. В программе визита, розданной журналистам, анонсировалось: жильцы попросят врио губернатора купить им качели-ватрушку. Все шло по плану. Ну почти. Сначала Беглову позвонил кто-то более важный, чем жители Ломоносова, и он минут 10 расхаживал по соседнему двору, не предназначенному для презентации. А потом бабушки и дедушки, пустив вперед внуков со стишками, внезапно попросили не только качели, но и баню. С этим в районе проблемы уже несколько лет. Ситуация почти абсурдная: государственную баню обслуживал ГУП «Реквием», занимавшийся вообще-то похоронным делом. Почти два года как городское предприятие банкротится и распродает имущество. Хотели продать и баню, но вмешались депутаты, и процесс заморозили. Возобновить работу помывочной глава района Дмитрий Попов после просьб жителей во время инспекции пообещал к маю. «Это мы уже слышали», – насупились просители. «Откроют, проследим», – заверил их Беглов. «Ура!» – заулыбались бабушки с дедушками, щедро благодаря градоначальника.

Светомузыкальный фонтан, подаренный Петергофу главой Сбербанка Германом Грефом, делегация из Смольного проехала мимо, хотя в первоначальном плане точка значилась. Там «спасибо» нужно было говорить не Беглову, может, это и стало причиной отказа от остановки.

Зато очередные просители ждали врио губернатора на втором этаже нового детского садика на Парковой улице. «У меня пять», «у меня три», «четыре», – хвастались многодетные мамочки Беглову. Градоначальник повернулся к корреспонденту «Фонтанки»: «У меня нет». «Так, вон сколько парней-то вокруг», – сделал вид, что решил первую проблему временный глава города. Со второй было, как минимум, сложнее: мамочки просили школу. «Это безобразие! – дома ввели, а садиков и школ нет. С инвесторами и строителями будет отдельный жесткий разговор. А школу мы обязательно построим», – заявил Беглов. В пресс-релизе, впрочем, сообщалось, что строить общеобразовательное учреждение должен не губернатор и не профильные комитеты, а инвестор на безвозмездной основе.

Еще больший гнев показал Беглов, когда его автобус приехал во дворы на Ропшинском шоссе. Там когда-то строили дома для Минобороны, сдавали их еще в 2012-2013 годах. Последним подрядчиком была строительная компания ООО «Квест», которая в 2015 году обанкротилась. Спустя несколько лет после сдачи по домам поползли трещины, в итоге 440 квартир находятся теперь в аварийном состоянии. «Надо привлекать прокуратуру. Если мы не можем привлечь людей к финансовой ответственности, надо к другой привлекать. Они взяли деньги и теперь отдыхают где-то на Мальдивах. Пускай возбуждают дела», – заявил свите врио губернатора. Пока он допрашивал подчиненных, когда и как тут будут проводить ремонт, местные жители, завидя большое начальство, почти в тапочках выбегали из домов. Постепенно Беглова окружали. Сначала подошел дед с малехонькой собачкой, которая тут же подпрыгнула, упершись в колени врио губернатора. Потом мужичок в тренировочных штанах. «Меня Константин зовут», – представился он. «Привет, Костя», – по-свойски ответил Беглов. Затем домуправ в красной куртке, бабушка с внуками, еще одна без внуков. «Трещины такие, что соседей слышно», – причитали они, и добавляли: -«А еще ливневую канализацию надо бы, а то дороги затопляет во время дождя, все льется в подвалы». Беглов кивал, вместе с ним кивал «политический» вице-губернатор Константин Серов, чуть менее часто и с меньшей амплитудой этим же занимался вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко. «У вас, наверное, комары тут живут, раз подвалы затопляет. Надо разобраться. Провести гидроизоляцию», – повернулся врио губернатора к своей кивающей команде.

Последней точкой визита нового градоначальника стала строящаяся поликлиника в Стрельне. Там уже трижды сменялся подрядчик, и новый, наконец, обещает сдать работы в срок – к августу 2019 года. «25 августа перерезаю ленточку», – обрадовался было Беглов, но потом узнал, что ленточку то он перережет, но подъехать к поликлинике будет сложно – нужно пробивать дорогу. «Когда сделаете?» – спросил он главу КРТИ Сергея Харлашкина. «Ну, если без геройства, то к 2020 году», – сообщил чиновник. «А если с геройством?» – опять спросил Беглов. «Тогда к понедельнику», – заулыбался глава комитета, видимо, понимая, что deadline ему поставят все равно к дню выборов. Ответ Беглова не очень устроил и на всякий случай он рассказал Харлашкину сказку о ежике и зайце, которые нашли палочку-выручалочку. «Палочку можно найти везде, а выручалочка – вот здесь», – Беглов показал на лоб, а Харлашкин записал в календаре «август 2019 года».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»