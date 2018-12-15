В РПЦ назвали ничтожным объединительный украинский собор. Присутствовавших там своих священников исключили из рядов церкви
Избрание главы новой украинской церкви и сам собор в Русской православной церкви считают канонически ничтожным мероприятием под руководством мирянина, иностранца и главы государства.
Такую позицию от лица РПЦ высказал замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Он отметил, что для Московского патриархата это событие «ровно ничего не означает». Для РПЦ это сбор преимущественно не имеющих законной хиротонии архиереев под общим руководством мирянина, главы государства и приезжего «ничего не понимающего на местном языке». «Неканонического "архиерея" избрали таким же неканоническим предстоятелем», – приводит слова Балашова «Интерфакс».
Двух архиереев из УПЦ Московского патриархата, которые появились на соборе, несмотря на запрет, ему жалко. «Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли? Жалко их всех. Печальная участь», – добавил протоиерей.
Митрополиты канонической церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) теперь считаются раскольниками и в диптихе канонических епископов Украины больше не значатся.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тоже поедет в Константинополь за томосом об автокефалии. Вместе с ним в Стамбул направится новоизбранный предстоятель украинской автокефальной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.