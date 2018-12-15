В РПЦ назвали ничтожным объединительный украинский собор. Присутствовавших там своих священников исключили из рядов церкви

Избрание главы новой украинской церкви и сам собор в Русской православной церкви считают канонически ничтожным мероприятием под руководством мирянина, иностранца и главы государства.

Такую позицию от лица РПЦ высказал замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. Он отметил, что для Московского патриархата это событие «ровно ничего не означает». Для РПЦ это сбор преимущественно не имеющих законной хиротонии архиереев под общим руководством мирянина, главы государства и приезжего «ничего не понимающего на местном языке». «Неканонического "архиерея" избрали таким же неканоническим предстоятелем», – приводит слова Балашова «Интерфакс».

Двух архиереев из УПЦ Московского патриархата, которые появились на соборе, несмотря на запрет, ему жалко. «Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли? Жалко их всех. Печальная участь», – добавил протоиерей.

Митрополиты канонической церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко) теперь считаются раскольниками и в диптихе канонических епископов Украины больше не значатся.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тоже поедет в Константинополь за томосом об автокефалии. Вместе с ним в Стамбул направится новоизбранный предстоятель украинской автокефальной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.