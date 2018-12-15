Взятка в интересах жены. Вице-губернатору Псковской области Александру Кузнецову предъявили обвинение

В Петербурге суд с первой попытки не смог арестовать вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Ему предъявили обвинение в получении 1,3 млн рублей от бизнеса и продлили срок задержания.

Александр Кузнецов, фото - Александр Коряков/Коммерсантъ

Приморский районный суд 15 декабря начал рассмотрение ходатайства следствия о заключении чиновника под стражу на два месяца. «По просьбе стороны защиты срок задержания продлен на 72 часа, до 18 декабря», – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Адвокаты Кузнецова просят для него домашний арест. Им нужно время для сбора дополнительных документов. Уголовное дело вице-губернатора ведет второе следственное управление (с дислокацией в Петербурге) ГСУ СКР. Следователь Вячеслав Игнашкин возбудил его 12 декабря 2018 года по эпизоду семилетней давности.

В октябре 2011 года, когда Кузнецов работал председателем Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике, его супруга Татьяна заключила предварительный договор купли-продажи жилого дома на Петропавловской улице в Пскове. Территорию в двух шагах от реки Великая застраивала компания «Вестстрой». Особняки рассчитаны на две семьи. Кузнецовы выбрали половину двухэтажного дома стоимостью 6 млн 350 тыс рублей. К марту 2012-го Татьяна выплатила 5 млн. Тогда же ее супруг занял кресло вице-губернатора.

По мнению следствия, Александр Кузнецов потребовал от исполнительного директора «Вестстрой» Евгения Очнева взятку имущественного характера, а именно освободить его жену от выплаты оставшейся суммы 1,3 млн. Пообещал фирме выгодные госконтракты. Бизнесмен согласился и переписал договор купли-продажи, по которому стоимость дома опустилась до 5 млн. В январе 2013-го Татьяна Кузнецова стала собственником половины особняка.

В декларации о доходах Кузнецова за 2012 год указаны 63-метровая квартира и заработок 1,4 млн рублей. В 2013-м появился жилой дом площадью 258,4 кв.м., а декларированный годовой доход составил 4,6 млн рублей. Квартира исчезла. Видимо, вице-губернатор ее продал.

Следствие считает, что Кузнецов помог «Вестстрою» получить госконтракт, заключенный в 2013 году с Управлением капстроительства Псковской области на строительство лечебного корпуса центральной райбольницы в Стругах Красных за 40 млн рублей.

По данным СПАРК, компания и до Кузнецова удачно сотрудничала с Управлением капстроительства Псковской области. В 2011 году заключены контракты на 150 млн рублей по строительству еще одного корпуса Струго-Красненской больницы (84 млн), капремонту поликлиники в Пскове (48 млн) и капремонту детского сада в Пскове (18 млн). Компания ликвидирована в ноябре 2018 года.

Евгений Очнев как взяткодатель от уголовной ответственности освобожден. Считается, что он инициативно обратился в УФСБ Псковской области с заявлением о вымогательстве взятки. Дата заявления неизвестна.

Показания против Кузнецова дал бывший директор Управления капстроительства Псковской области Дмитрий Спивак.

Кузнецов пришел в администрацию Псковской области при прежнем губернаторе Андрее Турчаке, отправленном в отставку в октябре 2017 года. Сменщик, Михаил Ведерников, вступил в должность 17 сентября 2018-го.

Найденная у вице-губернатора ID-карта Эстонии оказалась просроченной, вид на жительство в республике он имел раньше. Двойное гражданство есть у супруги и детей. В Эстонии Александр Викторович проводил немало времени. В прошлом году выезжал больше десяти раз, в этом – шесть.

Татьяна Кузнецова, по информации «Фонтанки», ранее работала в администрации Пскова. С июня 2018 года трудится замдиректора по строительству коммерческой организации «Квартал», в месяц получает 30 тысяч. Гражданство Эстонии имеет по рождению, российское приобрела после замужества. Супруга характеризует резко-положительно: «Он патриот, за власть, за Россию!»

В 2015 году Александр Кузнецов в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» вспоминал знакомство с будущей женой:

«Заселяясь в общежитие политеха, мы увидели друг друга, и, как говорится, между нами пробежала искорка. Мы тогда стояли в очереди за матрацами и прочим инвентарем», – передавала «Псковская лента новостей» .

При допросе 41-летний Кузнецов вину не признал. Сниженную стоимость дома объяснил некачественными работами «Вестстроя». Супруга арендовала для домашнего ареста квартиру в Пушкинском районе Петербурга.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»