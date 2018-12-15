В Петербург на лечение доставили трёх тяжелобольных детей из Ростова. Младшей девочке три месяца

Маленьких пациентов из Ростова-на-Дону, которым срочно нужна специализированная медицинская помощь, доставил в Петербург санитарный рейс МЧС России. Их сопровождали 17 человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ил-76 с тремя тяжелобольными детьми на борту приземлился в Пулково 15 декабря в 17:08. Во время перелёта их состояние отслеживали врачи и психологи. В обеспечении рейса задействовали 17 человек, шесть из которых — сотрудники МЧС.

«Мальчик и две девочки, младшей из которых всего 3 месяца от роду, нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которую им окажут специалисты ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», – уточнили в пресс-службе.

Ещё пятерых детей из Ростова спецборт эвакуировал в медицинские учреждения Москвы. Санитарный рейс провели во взаимодействии с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы».