Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний стал главой Украинской автокефальной церкви
На «объединительном соборе» в Киеве главой единой православной церкви Украины был выбран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. О создании Украинской автокефальной церкви объявил президент страны Петр Порошенко.
Об этом 15 декабря сообщает издание Лига.Net. 190 человек, которые участвовали в соборе, избрали главой неканонической церковной структуры митрополита Епифания. Вскоре он отправится в Константинополь, где Вселенский патриархат вручит ему томос о церковной автокефалии.
На соборе присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. В канонической Украинской православной церкви их появление оценили как становление на путь раскола.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.