Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний стал главой Украинской автокефальной церкви

На «объединительном соборе» в Киеве главой единой православной церкви Украины был выбран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. О создании Украинской автокефальной церкви объявил президент страны Петр Порошенко.

Об этом 15 декабря сообщает издание Лига.Net. 190 человек, которые участвовали в соборе, избрали главой неканонической церковной структуры митрополита Епифания. Вскоре он отправится в Константинополь, где Вселенский патриархат вручит ему томос о церковной автокефалии.

На соборе присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата: Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон. В канонической Украинской православной церкви их появление оценили как становление на путь раскола.