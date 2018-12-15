Перформанс в поддержку Пулковской обсерватории сорвала полиция. Задержаны пятеро активистов и гроб

Полицейские вмешались в театральную постановку, которую защитники Пулковской обсерватории собирались представить на Марсовом поле в Петербурге. Актёров прокатили до отдела и выпустили, к гробу и прочему реквизиту отнеслись с большим энтузиазмом.

Как сообщил «Фонтанке» один участников акции, 15 декабря на Марсовом поле должна была быть разыграна аллегорическая сценка на бездействие Минкульта в вопросе Пулковской обсерватории. На час дня запланировали генеральный прогон и начали облачаться в костюмы. Полицейские, наблюдавшие за ситуацией, зрителями быть не пожелали и задержали пять человек — всех, кто успел переодеться.

Вместе с заготовленной для спектакля атрибутикой их доставили в 78-й отдел полиции, откуда спустя три часа отпустили. По словам одной из задержанных, выпустили их без протоколов и реквизита. За плащами, масками и гробом, который придержали в числе прочего, им придётся вернуться 19 декабря.

Защитники обсерватории насчитали больше 50 участников акции. Оставшись на поле без актёров, часть из них переместилась на Малую Садовую. Там акцию в поддержку продолжили серией одиночных пикетов.

11 декабря Куйбышевский суд признал законным разрешение на строительство жилого комплекса «Планетоград» возле Пулковской обсерватории. Оспорить его пытались градозащитники, которые уверены, что строительство в защитной зоне обсерватории «убьет» наблюдения. Активисты собираются обжаловать решение. Пулковская обсерватория направила в РАН план переноса наблюдений на другие базы. Полный переезд может занять пять лет.