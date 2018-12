Министр внутренних дел США уходит в отставку. Пост он занимал два года

Президент США Дональд Трамп сообщил о скорой отставке министра внутренних дел Райана Зинке. Кандидатура нового главы ведомства будет объявлена на следующей неделе.

Об отставке Трамп написал на своей странице в Twitter 15 декабря. В США ведомство Зинке ведает вопросами охраны природы и землепользования. «Райан Зинке покинет администрацию в конце года, после почти двухлетнего срока службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране», – добавил президент.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......