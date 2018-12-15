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Происшествия
15.12.2018 17:44
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Во время акции «желтых жилетов» во Франции погибли двое

В продолжающихся пятую неделю акциях «желтых жилетов» в Париже и других городах Франции за один день погибли двое. Десятки были задержаны.

Во время акции «желтых жилетов» во Франции погибли двое

Как сообщает 15 декабря местное радио France Info, один человек скончался в пятницу в Эркелинне, приграничном бельгийском городе, — его сбил грузовик, который пытались остановить «желтые жилеты» с французской стороны.

Еще один несчастный случай произошел в Эне. Мужчина и женщина, которые ехали на машине, увидели заграждения, установленные «желтыми жилетами», начали разворачиваться и оказались на встречной полосе, где в них въехал другой автомобиль. Спутница мужчины погибла на месте, сам водитель задержан.

По данным издания, по всей Франции участие в акции в субботу приняли 33,5 тысячи демонстрантов. Девяносто пять человек были задержаны, 63 находятся под стражей.

Как писала «Фонтанка», 15 декабря в Париже закрыто метро, на улицы вышли 8 тысяч полицейских. 

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