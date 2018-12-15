Во время акции «желтых жилетов» во Франции погибли двое

В продолжающихся пятую неделю акциях «желтых жилетов» в Париже и других городах Франции за один день погибли двое. Десятки были задержаны.

Как сообщает 15 декабря местное радио France Info, один человек скончался в пятницу в Эркелинне, приграничном бельгийском городе, — его сбил грузовик, который пытались остановить «желтые жилеты» с французской стороны.

Еще один несчастный случай произошел в Эне. Мужчина и женщина, которые ехали на машине, увидели заграждения, установленные «желтыми жилетами», начали разворачиваться и оказались на встречной полосе, где в них въехал другой автомобиль. Спутница мужчины погибла на месте, сам водитель задержан.

По данным издания, по всей Франции участие в акции в субботу приняли 33,5 тысячи демонстрантов. Девяносто пять человек были задержаны, 63 находятся под стражей.

Как писала «Фонтанка», 15 декабря в Париже закрыто метро, на улицы вышли 8 тысяч полицейских.