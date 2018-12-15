На Тельмана поменяли шесть метров аварийной теплосети. Жителям обещают тепло

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» закончили ремонтные работы на трубопроводе в Невском районе Петербурга, авария на котором накануне охладила батареи в трёх жилых домах.

Как сообщили в пресс-службе компании 15 декабря, рядом с первым корпусом дома 41 по улице Тельмана обновили шесть метров тепломагистрали диаметром 600 мм. К половине пятого утра систему теплоснабжения заполнили горячей водой. Сейчас специалисты компании восстанавливают нарушенное прорывом благоустройство.

Труба на Тельмана лопнула накануне около одиннадцати утра. Кипяток пробил грунт и залил участок тротуара. Последствия коммунальной аварии ощутили жители трёх ближайших домов, в которых отопление перевели на пониженные параметры.