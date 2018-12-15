Россия снова может попробовать выкупить швейцарское имение Рахманинова

Пионист Денис Мацуев обратился к Владимиру Путину с просьбой возобновить попытки выкупа швейцарского имения композитора Сергея Рахманинова. Об этом он заявил на заседании президентского совета по культуре 15 декабря в Константиновском дворце в Петербурге.

Мацуев напомнил, что в 2023 году исполнится 150 лет со дня рождения композитора, и предложил объявить его годом музыки. «Время есть, надо подумать», – ответил президент. Также он согласился попробовать снова выкупить швейцарское имение композитора. Мацуев заверил президента, что сегодня наследники Рахманинова изменили свой подход к продаже наследства, кроме того, упала его цена.

В 2013 году Министерство культуры пыталось приобрести имение Сергея Рахманинова «Сенар» в российскую собственность. Его оценивали более чем в 18 млн швейцарских франков (639 млн руб.). Это два дома, 10 га земли с садом, набережная и причал.

Последним владельцем имения был внук композитора – основатель и президент Фонда имени Рахманинова Александр Рахманинов, скончавшийся 1 ноября 2012 года. Согласно его завещанию, права на имение и все предметы интерьера, а также архив, рояль и личные вещи композитора должны были перейти фонду, который после смерти Александра Рахманинова возглавила его вдова Наталья.

Однако, по швейцарскому законодательству, вне зависимости от завещания 50% имущества почившего должны получить дети, коих у внука Рахманинова от предыдущих браков осталось четверо.

В 2014 году стало известно, что Россия намерена отказаться от покупки имения, так как потомки композитора не могут определиться с условиями его продажи.