На ЗСД плотно. Полицейский «УАЗ» принял BMW и опрокинулся, оба водителя пострадали

Движение на южном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге затруднено из-за серьёзной аварии, которая произошла днём 15 декабря. Потоку машин мешают опрокинутый служебный автомобиль, помятая легковушка и скопление полиции.

Как сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла около трёх часов перед съездом на Краснопутиловскую улицу. На трассе не разъехались полицейский автомобиль и «БМВ». "УАЗ" лёг на бок, легковушке смяло бампер. Одного пострадавшего очевидцы увидели лежащим на дороге.

«Пострадавшему парню здоровья. Дай бог, все хорошо будет. Проезжали, видели. Страшно», – написали в комментариях.

В пресс-службе МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что при столкновении служебного автомобиля и «БМВ» пострадали оба водителя. По предварительной информации, тяжёлых травм нет. Обстоятельства аварии выясняются.

«УАЗ справа. Не виноват. У БМВ надежда только на номера на поднятом багажнике, если круче синих», – пишут пользователи.

Перекрытий на ЗСД нет, но проехать аварию затруднительно. В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» водителей предупреждают, что движение затруднено от Благодатной к КАД Юг, в районе съезда на Краснопутиловскую.