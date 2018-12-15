«Мы не справляемся». Пиотровский попросил Путина избавить музеи от строительного дела

Директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев Михаил Пиотровский предложил президенту Владимиру Путину передать строительную функцию в сфере культуры профессионалам.

Об этом он сообщил на заседании президентского совета по культуре в Константиновском дворце 15 декабря в Петербурге. «Предлагаем забрать строительное дело от культурных учреждений. Мы не справляемся», – заметил Пиотровский.

Он также заявил о необходимости обеспечить и сохранить неделимость музейных коллекций. «Сейчас у нас под угрозой Музей городской скульптуры (на здание претендует РПЦ. – Прим. ред.). Есть вопросы по Музею блокады в Соляном переулке. Чтобы он выжил рядом с новым музеем, который строится, нужно всего лишь выкупить помещения у Министерства обороны. При этом Исаакиевский собор нам демонстрирует положительный пример совместного использования здания музея с епархией», – добавил Пиотровский.

Президент согласился главой Эрмитажа: «Справиться со строителями действительно невозможно. Это не специальность и даже не национальность. Это отдельное явление мировой культуры». Глава государства также добавил, что разделяет взгляды президента Союза музеев по части неделимости музейных коллекций, и рекомендовал ему обсудить частности с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Государственный Эрмитаж стал инициатором уголовного дела в связи с хищением полумиллиарда рублей при строительстве фондохранилища в Приморском районе Петербурга. В мае 2018 года сотрудники Следственного комитета России и ФСБ задержали бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и предпринимателя Никиту Колесникова. До этого они уже были осуждены в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, однако назначенные им наказания не были связаны с лишением свободы — все фигуранты признали вину и погасили ущерб.