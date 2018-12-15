Взрыв лишил участкового кисти и глаза. Следком проводит проверку, полиция говорит о снаряде времен ВОВ

По факту взрыва неустановленного предмета в руках столичного полицейского проверку проводит Следственный комитет Московской области. Начальство пострадавшего предполагает, что участкового травмировал снаряд времен ВОВ.

Как сообщает ГСУ СК России по Московской области 15 декабря, раненый лишился кисти руки и глаза. Поговорить с ним следователям не удалось, участковый находится без сознания. Сейчас сотрудники правоохранительных органов осматривают машину потерпевшего и выясняют, что именно взорвалось в руках полицейского.

Столичный главк предполагает, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой отечественной войны.

Он был ранен на трассе А-108 между населенными пунктами Воскресенское и Куровское утром 15 декабря. Участковый был одет в гражданскую одежду. Травмы он получил в свой выходной день.