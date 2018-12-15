«Неплохо разложились». На пути в Лисий нос три машины нырнули в кювет, в Рыбацком легковушку не остановил забор

Скользкие дороги и любовь к скорости подвели автомобилистов днём 15 декабря. В Приморском районе машины выуживали из кювета, а в Невском встречи с незадачливым водителем не выдержало ограждение.

Как сообщили очевидцы в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария с участием как минимум трёх автомобилей произошла на Приморском шоссе рядом с посёлком Лисий Нос. Очевидцы застали только операцию по возвращению двух «перевёртышей» на дорогу и помятый «БМВ». В соцсетях, гадая о причинах, предположили, что нырнуть в кювет могли из-за скользкой дороги.

«Да я ехал в 8.00 утра и моросил мелкий дождь, на зеленогорском шоссе и приморском, снижайте скорость», – предупредил автомобилистов Сергей.

Немногим позже на пересечении Прибрежной улицы и Шлиссельбургского проспекта легковушку притянул перекрёсток. Машина вылетела на тротуар, уложив ограждение.

На дороге осталась ещё одна помятая машина. Очевидцы предположили, что обошлось без пострадавших.