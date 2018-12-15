«Многие выстраиваются в очередь, чтобы их концерт отменили». Продюсер Матвиенко рассказал Путину про рэперов

Продюсер Игорь Матвиенко на заседании президентского совета по культурному наследию в Петербурге 15 декабря рассказал Владимиру Путину о запрете рэп концертов.

По его словам, многие музыканты уже записываются в очередь, чтобы «хайпануть». «Категорически неправильно наступать песне на горло и запрещать концерты. Это создаёт резонанс. Это и этически неправильно. Более того, артисты сейчас уже выстраиваются в очередь за этим хайпом. Артист не собрал, например, зал. Они провоцируют полицию, а на самом деле денег не собрали. Сейчас много таких аферистов», – заметил продюсер.

Игорь Матвиенко подчеркнул, что рэп и хип-хоп пришли в российскую культуру с Запада, в основном в таком творчестве поднимаются темы секса, протеста и наркотиков.

С ним согласился Владимир Путин. «Наркотики беспокоят. Это путь к деградации нации. Им нравится за бугром этим заниматься. Ну давайте ещё матом ругаться. Прямо здесь», – сказал глава государства. Он добавил, что «хватать и не пущать» – это плохой пример, дающий обратный эффект. «Если невозможно остановить, нужно возглавить и направлять», – заключил Путин и рекомендовал сотрудникам Кремля встретиться отдельно с Игорем Матвиенко и обсудить эти моменты подробнее.

Массовые отмены концертов в стране начались в ноябре. В немилость к властям впали ряд групп и исполнителей, в том числе Элджей, Хаски, электронный дуэт IC3PEAK, группа «Френдзона», Gone Fludd и другие.

У Хаски с его туром «Проказа» возникали проблемы в разных городах: его концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя даже отправили под арест. В Петербурге накануне концерта в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил. Концерт прошел без происшествий.