Накануне выборов в Приморье Путину пожаловались на уровень зарплат

Директор Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай выступил на заседании президентского совета по культурному наследию в Константиновском дворце в Петербурге.

Шалай пожаловался главе государства на низкие зарплаты в сфере культуры в регионе. По его словам, музейные сотрудники получают неконкурентные зарплаты – 35 – 40 тысяч рублей, которые не стимулируют специалистов оставаться в регионе. Он также поблагодарил президента за создание заповедника крепости Владивосток и открытие функционального центра. «Регион не избалован», – заметил Шалай.

Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться 16 декабря 2018 года. 20 сентября 2018 года избирательная комиссия Приморского края по рекомендации Центральной избирательной комиссии России отменила результаты прошедших в два тура сентябрьских выборов губернатора (Андрей Тарасенко, «Единая Россия», — 49,55 %; Андрей Ищенко, КПРФ, — 48,06 %) — имели место «существенные нарушения».

В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.