IBU решил не предпринимать никаких действий к россиянам из-за допингового скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не будет пока применять никаких мер к российским спортсменам, которых австрийская полиция обвиняет в нарушении допингового законодательства.

Пресс-служба союза сообщила об этом 15 декабря. «Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано», – говорится в сообщении. В союзе рассказали, что австрийская полиция была в отеле сборной России, и спортсменам задали несколько вопросов. Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин в эфире «Матч ТВ» добавил, что пока IBU не на что реагировать.

Российский биатлон вновь оказался в центре допингового скандала 12 декабря. Полиция пришла в отель к российской сборной в Хохфильцене накануне старта второго этапа Гран-при. Среди тех, кем интересуются австрийцы, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков.