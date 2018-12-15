В Ялте грузовик слетел с трассы на горки аквапарка. Водитель успел выпрыгнуть из кабины

Фура, у которой отказали тормоза, слетела с трассы на горки аквапарка отеля «Ялта — Интурист» в Крыму. Обошлось без пострадавших.

Видео с камер наблюдения 15 декабря появилось в соцсетях. Уточняется, что самосвал ехал с горы, когда у него отказали тормоза. Водитель успел выпрыгнуть из кабины, прежде чем машина слетела с обрыва.

Грузовик приземлился на пластиковые горки. Аквапарк в это время года закрыт, обошлось без жертв.