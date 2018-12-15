В голубом вертолёте. Путин отправил тяжелобольного мальчика смотреть на Петербург с высоты птичьего полёта

Президент Владимир Путин встретился в Петербурге с четырнадцатилетним Артемом Самуйловым – с диагнозом «повышенная хрупкость костей» – из поселка Тайцы Ленинградской области. Как сообщает 15 декабря корреспондент «Фонтанки», глава государства исполнил новогоднее пожелание подростка, которое тот ему передал на форуме добровольцев в начале декабря.

Владимир Путин в Константиновском дворце встретился с Артёмом Самуйловым, его братом и отцом. Ученик 7-го класса областной школы, страдающий повышенной хрупкостью костей, в минувшую среду посетил форум добровольцев, где глава государства пообещал исполнить желания пятерых тяжелобольных детей. Среди них оказался Артём – он захотел увидеть Северную столицу с высоты птичьего полета.

Глава государства встретился с подростком перед заседанием Совета по культурному наследию при президенте. Он показал мальчику карту полёта над городом и подарил очки виртуальной реальности.

Отметим, что 15 декабря Владимир Путин проводит в Петербурге. Планируется, что, помимо встречи с деятелями культуры в Константиновском дворце, он вручит почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой президентскую премию за вклад в укрепление российской нации, а также посетит гала-концерт в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова и поздравит маэстро с 80-летием.