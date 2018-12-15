На Петроградской стороне экспедитора лишили 250 тысяч. На Васильевском грабителям хватило телефона и ботинок

Неизвестные помешали экспедитору табачной компании выполнить работу в Петроградском районе Петербурга. Ещё одной жертве нападения не повезло на Васильевском острове: после встречи с налётчиками он остался босым и с пустыми карманами.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, двое в спортивной одежде подстерегли экспедитора сети табачных компаний «Табакон» утром 13 декабря. Он перевозил принадлежащие организации четверть миллиона наличными, но у дома 4 по Татарскому переулку был перехвачен. К нему подобрались со спины и выхватили пакет с деньгами. Догнать налётчиков мужчина не успел.

Добыча преступников на Васильевском острове той же ночью оказалась скромнее. Шесть человек напали на посетителя алкомаркета на Малом проспекте и отобрали у него телефон и наличность. В карманах у 26-летнего кладовщика нашлось немногим больше трёх тысяч, но злоумышленники не растерялись и сняли с жертвы обувь. Ботинки испанской фирмы пострадавший оценил в семь тысяч рублей.