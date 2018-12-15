Озеленение Петербурга обойдется в 2,5 млрд рублей

В Смольном выбрали подрядчиков, которые займутся содержанием зеленых насаждений города в 2019 году. Общая сумма пяти контрактов достигла почти 2,5 млрд рублей — примерно та же сумма была на этот год.

За эти деньги предприятия займутся очисткой газонов, подсыпанием и уборкой дорожек, удалением сорняков, подкормкой деревьев, окучиванием кустарников, обрезкой цветков и целым комплексом других подобных работ.

В Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах за 431 млн контракт заключат с АО «Садово-парковое предприятие "Нарвское"». В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах – АО «Садово-парковое предприятие "Центральное"» за 523 млн рублей. В Колпинским, Пушкинском, Московском и Фрунзенском районах этим займется АО «Садово-парковое предприятие "Пушкинское"» за 596 млн рублей. В Калининском, Невском и Красногвардейском районах с АО «Калининское садово-парковое хозяйство» за 488 млн рублей. А Выборгским, Приморским, Курортным и Кронштадтским районами займется АО «Садово-парковое предприятие "Выборгское"» за 445 млн рублей.