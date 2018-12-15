Участковый на трассе в Подмосковье пытался убрать с дороги коробку. Взрыв оставил его без рук

На трассе А-108 в Подмосковье взорвалась коробка с неизвестным устройством. Взрыв оторвал кисти рук мужчине, который пытался ее передвинуть.

Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на источники РИА Новости 15 декабря. Коробка лежала на дороге между населенными пунктами Воскресенское и Куровское. Мужчина хотел убрать ее с трассы, взял в руки, после чего содержимое взорвалось. По предварительным данным, у него повреждено лицо и оторваны кисти.

Известно, что раненый работает участковым, но в момент взрыва не был при исполнении.